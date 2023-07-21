Küçükçekmece'de 3 Katlı Binada Yangın Çıktı, 3 Kişi Kurtarıldı

Küçükçekmece'de bir binanın birinci katında çıkan yangında üst katlarda mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı. Yangına müdahale sırasında bir itfaiye eri hafif yaralandı.

Küçükçekmece'de 3 katlı binanın birinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Üst katlarda mahsur kalan 3 kişi kurtarılırken, yangına müdahale sırasında bir itfaiye eri de elinden hafif yaralandı.

Yangın, saat 09.00 sıralarında Küçükçekmece Yeşilova Mahallesindeki 4 katlı binanın birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimsenin olmadığı dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sardı.

Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri bir yandan yangına müdahale ederken, diğer yandan üst katlarda mahsur kalan kişileri kurtarmak için çalışma başlattı.

Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, ekipler merdiven yardımıyla mahsur kalan 3 yaşlı vatandaşı kurtardı. Kurtarılan vatandaşlardan biri ayakta tedavi edilirken, diğer ikisi tedavilerinin ardından kontrol maksatlı hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan yangına müdahale sırasında elinden yaralanan itfaiye eri de ayakta tedavi edildi.

Evin kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili inceleme sürüyor. - İSTANBUL