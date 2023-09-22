Küçükçekmece'de 3 Katlı Binada Yangın Çıktı

KÜÇÜKÇEKMECE'de 3 katlı binanın birinci katındaki dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, 12.30 sıralarında Kanarya Mahallesi Serçe Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın birinci katında çıktı. İddiaya göre, evde kimsenin olmadığı daireden dumanların yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tüm binayı saran dumana müdahale etti. Üst katlara sirayeti önleyen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Olayda yaralanan olmazken dairede hasar oluştu.