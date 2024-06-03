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Küçükçekmece'de 3 Katlı Bina Çöktü: Türkmenistan Uyruklu Kişi Hayatını Kaybetti

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Küçükçekmece'de meydana gelen 3 katlı bina çökmesi sonucu hayatını kaybeden Türkmenistan uyruklu Dovletyar Charyyev'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Cenaze, otopsi işlemlerinin ardından ülkesine gönderilecek.

Küçükçekmece'de 3 katlı binanın çökmesi sonucu hayatını kaybeden Türkmenistan uyruklu Dovletyar Charyyev'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi ile Geçit Sokağı'nın kesişim noktasındaki 3 katlı binanın çökmesi sonucu hayatını kaybeden 35 yaşındaki Charyyev'in cenazesi, yakınları tarafından Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden alındı.

Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na getirilen cenaze, buradaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarınca ülkesi Türkmenistan'da defnedilecek.

Charyyev'in amcasının oğlu Toymyrat Hudaybardyev, gazetecilere yaptığı açıklamada, yıkılan binanın altında kalarak yaralanan bazı kişilerin de akrabası olduğunu söyledi.

Hudaybardyev, binanın altına dönerci dükkanı açıldıktan sonra alanın büyütüldüğünü ve kolonların yıkıldığının söylendiğini ifade etti.

Yaralı olan diğer akrabalarının durumlarnın iyi olduğunu belirten Hudaybardyev, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin bitmesinin ardından cenazeyi ülkelerine götüreceklerini anlattı.

Öte yandan hayatını kaybeden Charyyev"in 4 yıl önce İstanbul'a geldiği, bir tekstil firmasında çalıştığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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