Küçükçekmece'de 3 Katlı Bina Çöktü

Özgür EREN/ Küçükçekmece 3 katlı bina çöktü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bu sabah İstanbul Küçükçekmece'de bir binada meydana gelen göçükte saat 09.35 itibariyle 7 yaralı olduğunu tespit ettik. 5 yaralı hastaneye nakledildi, 2 kişi tedaviye ihtiyacı olmadığını belirttiler. Olay yerine 15 Ambulans ve 5 UMKE Timi görevlendirilmiştir. Olaydan etkilenenlere geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel