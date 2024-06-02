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Küçükçekmece'de 3 Katlı Bina Çöktü

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Küçükçekmece'de meydana gelen bina çökmesi sonucunda 7 kişinin yaralandığını açıkladı. 5 yaralı hastaneye kaldırılırken, 2 kişinin ise tedaviye ihtiyacı olmadığı belirtildi.

Özgür EREN/ Küçükçekmece 3 katlı bina çöktü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bu sabah İstanbul Küçükçekmece'de bir binada meydana gelen göçükte saat 09.35 itibariyle 7 yaralı olduğunu tespit ettik. 5 yaralı hastaneye nakledildi, 2 kişi tedaviye ihtiyacı olmadığını belirttiler. Olay yerine 15 Ambulans ve 5 UMKE Timi görevlendirilmiştir. Olaydan etkilenenlere geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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