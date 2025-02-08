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Küçükçekmece'de 2 Katlı Binada Yangın Çıktı

Küçükçekmece'de 2 Katlı Binada Yangın Çıktı
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Küçükçekmece'de Kanarya Mahallesi'nde bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı ve söndürüldü. Olayda maddi hasar meydana geldi.

Küçükçekmece'de 2 katlı binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kanarya Mahallesi Birinci Çakıl Sokağı'nda iki katlı bir binanın çatı katında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Maddi hasar oluşan binada, ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel
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