Küçükçekmece'de 19 Mayıs coşkusu

Küçükçekmece'de 19 Mayıs coşkusu
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Küçükçekmece'de coşkuyla kutlandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Küçükçekmece'de coşkuyla kutlandı. Atakent Meydan Parkı'ndan başlayan Gençlik Yürüyüşü'nde yüzlerce genç, marşlar ve bando eşliğinde ellerinde Türk bayraklarıyla İBB 100. Yıl Stadyumu'na yürüdü.

İlçede sabahın erken saatlerinde başlayan kutlamalar kapsamında, ilçe protokolü Küçükçekmece Belediyesi önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, üzeri açık otobüs ile ilçe turu atarak sokak, pencere ve balkonlardaki vatandaşı selamladı. Küçükçekmecelilerin bayram sevincine ortak olan Çebi, vatandaşların bayramını kutladı. İlçenin cadde ve sokakları Küçükçekmece Belediyesi tarafından Türk bayrakları ve Mustafa Kemal Atatürk fotoğraflarıyla donatılırken, kutlamalar esnasında renkli görüntüler ortaya çıktı.

Gençlik Yürüyüşü'nün ardından kutlamaların adresi olan İBB 100. Yıl Stadı'nda gençlere seslenen Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, "Tam 106 yıl önce Bandırma Vapuru ile Samsun kıyılarına umut taşıyan o kararlı liderin yarınlara olan inancını bugün siz gençlerin gözlerinde görüyoruz. Sizler, umudun, cesaretin, yeniliğin ve değişimin adısınız. İyi ki varsınız. Bilimin, sanatın, sporun, özgürlüğün ve eşitliğin ışığında yürümeye devam edin. Hayal edin, üretin, sorgulayın ve asla susmayın! Çünkü yarınları inşa edecek olan sizlersiniz. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramınızı kutluyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" ifadelerini kullandı.

İBB 100. Yıl Stadı'nda vatandaşlar, Serkan Demir'in DJ performansı ile eğlenirken, bayram coşkusu doruğa ulaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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