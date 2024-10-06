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Küçükçekmece'de 180 Hafızın İcazet Merasimi Düzenlendi

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Küçükçekmece'de yapılan icazet merasimi, 180 hafızın eğitimini tamamlaması nedeniyle düzenlendi. Törende konuşan yetkililer, hafızların ailelerini ve hocalarını tebrik etti, manevi değerlere vurgu yaptı.

Küçükçekmece'de, ilçedeki Kur'an kurslarında eğitimini tamamlayan 180 hafız için icazet merasimi düzenlendi.

Atakent Hz. Osman Camisi'nde, İlçe Müftülüğünce düzenlenen tören, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Küçükçekmece İlçe Müftüsü Hasan Hüseyin Palabıyık, programda yaptığı konuşmada, İstanbul'un 6 Ekim 1923'te işgalden kurtuluşunun yıl dönümüne değinerek, "Rabb'im hiçbir zaman ülkemizi, milletimizi zor durumda bırakmasın." dedi.

Palabıyık, "Bugün de ülkemizin manevi orduları olan evlatlarımız başta Rabb'imizin kitabını ezberlemiş ve öğrenmiş hafızlarımızdan 180'inin şu anda icazet merasimlerini icra edeceğiz. Ne büyük bir mutluluk, ne büyük bir şeref. Rabb'im bu şereften bizleri mahrum eylemesin. Nasip olursa perşembe günü de 60 kadar kız öğrencimizin icazet programlarını yapacağız." diye konuştu.

Hafızları, anne ve babalarını tebrik eden Palabıyık, "Buradan başta yöneticilerimiz olmak üzere belediyesinden STK'lerine, bütün kurumların desteğiyle böyle bir sonuca ulaşıyoruz. Bu son değil, ilçemizde daha nice hafızlarımız yetişiyor ve yetişecek." ifadesini kullandı.

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi de "Hafızları yetiştiren hocalarımızı ve onlara yardımcı olan anneleri, babaları ve aile büyüklerini de tebrik ediyorum. 180 hafız arkadaşımızın İslam alemine ve Küçükçekmece'mize hayırlı olmasını diliyorum." sözlerini sarf etti.

"Hafızların içinde Sudan'dan gelen ve hafız olan öğrenciler de var"

Küçükçekmece Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu ise hafızlığın kolay olmadığını ve ciddi bir fedakarlık gerektirdiğini söyledi.

Bu topraklarda yaşayan insanlar için en önemli değerlerinden birinin de milli ve manevi değerler olduğunu belirten Anteplioğlu, "Hafızların içinde Sudan'dan gelen ve hafız olan öğrenciler de var. Bu da çok kıymetli bir şey." bilgisini paylaştı.

Anteplioğlu, şunları kaydetti:

"İnşallah bundan daha fazla hafız ardından yetişerek geliyor. Bu evlatlarımıza sahip çıkarak dinimize sahip çıkmış olacağız. Onlara birlikte kıymet vereceğiz. Evlatlarımıza teşekkür ediyoruz. Annelerine, babalarına teşekkür ediyoruz. Onları yetiştiren kıymetli hocalara teşekkür ediyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz."

Konuşmaların ardından 180 hafız, Şeyhü'l Kurra Ramazan Pakdil riyasetinde icazetlerini aldı.

Kaynak: AA / Koray Taşdemir - Güncel

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