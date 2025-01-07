Küçükçekmece'de 11 Katlı Binada Yangın Çıktı
Küçükçekmece'de bir apartmanın 7'nci katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
Küçükçekmece'de 11 katlı binanın 7'nci katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Atakent Mahallesi 235. Cadde'de bulunan binanın 7'nci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Dairede hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel - Güncel