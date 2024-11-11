Küçükçekmece'de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde Fidan Dikimi

Küçükçekmece Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında, Küçükçekmece'deki Atakent Adalet Ormanı'nda fidan dikimi programı düzenlendi. Programa Küçükçekmece Denetimli Serbestlik Müdürü Resul Emrah Bilgin'in yanı sıra, Bakırköy Denetimli Serbestlik Müdürü Vedat Zencir ve görevli personel katıldı. Hükümlülere çevre ve sosyal sorumluluk bilincini artırmanın hedeflendiği programda 300 fidan toprakla buluştu.

Küçükçekmece Denetimli Serbestlik Müdürü Resul Emrah Bilgin, yetki alanlarında bulunan Küçükçekmece, Avcılar ve Başakşehir başta olmak üzere çeşitli alanlarda, hükümlülerin iyileştirilmeleri, doğaya katkı sunmaları ve yeşil alanların artırılması amacıyla yeni Adalet Ormanları oluşturacaklarını belirtti. Bilgin, her geçen yıl fidan sayısını artırmayı hedeflediklerini de dile getirdi. Hükümlüler kamuya yararlı çalışmalarla, hastanelerde, okullarda, diğer kamu kurumlarında, park ve bahçelerde temizlik, bakım, onarım, fidan dikimi ve bakımı gibi görevlerde ücretsiz olarak çalışıyor. Denetimli serbestlik kapsamında topluma katkı sağlayan hükümlüler cezalarını da çekiyor.