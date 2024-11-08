Küçükçekmece Belediye Meclisinde AK Parti'li üyeden "Teröre geçit yok" dövizi

Küçükçekmece Belediye Meclisi toplantısında AK Parti'li üye Aykut Salih Arıkbuğa tarafından kürsüye "Teröre geçit yok" dövizi asıldı.

Küçükçekmece Belediye Meclisinin kasım ayı ikinci birleşimi, Meclis 2. Başkanvekili Fatih Üstünbaş başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda sözlü soru önergesi veren AK Parti'li Meclis Üyesi Arıkbuğa, hiçbir şer odağına, terör örgütüne dün olduğu gibi bugün de fırsat vermeyeceklerini, terörün, terör destekçilerinin karşısında dimdik duracaklarını söyledi.

Arıkbuğa, terörden beslenerek Türkiye'de milletin parasını terör odaklarına menfaat sağlamak amacıyla kullananlara da fırsat vermeyeceklerini vurgulayarak, "Milletin kürsüsünden, her zaman olduğundan daha da yüksek sesle bugün de 'Teröre geçit yok.' diyoruz. Türkiye Yüzyılı'nda, liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde daha da güçlü Türkiye hedefine sağlam adımlarla ilerlemeye devam edeceğimizden de kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

Arıkbuğa, kürsüye "Teröre geçit yok" yazılı dövizi astı.

CHP'li Meclis Üyesi Yasin Uslusu ise CHP'li meclis üyelerine terör yaftası yapıştırılmasının hiç kimsenin haddi olmadığını söyleyerek, "Biz ülke sevdalısıyız, teröre sonuna kadar karşıyız." dedi.

Atatürk'ün akrabası Söğütlügil, meclis toplantısında

Meclis toplantısına, Atatürk'ün akrabası Selin Söğütlügil de katıldı.

Söğütlügil, mecliste konuşma yaptıktan sonra belediyede düzenlenen 10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı kapsamında Atatürk için oluşturulan özel defteri imzaladı.