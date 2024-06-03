Küçükçekmece Belediyesi Meclis Toplantısında Bina Çökmesi Konuşuldu

Küçükçekmece Belediyesinin meclis toplantısında dün ilçedeki 3 katlı binanın çökmesi konuşuldu.

Küçükçekmece Belediye Meclisinin haziran ayı ilk birleşimi, Meclis Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda gündem dışı konuşan Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı ve CHP Grup Başkanvekili Sedat Özkan, binanın çökmesi sonucu ekiplerin anında müdahalede bulunduğunu söyledi.

Yaşanan bu olayın İstanbul ve Küçükçekmece'nin gerçekleri olduğunu belirten Özkan, konuyla ilgili yeni gelişmelerin mecliste paylaşılacağını kaydetti.

Küçükçekmece'de 21 mahallenin bulunduğunu dile getiren Özkan, "Binaların envanteri çıkarıldı. 1999 depreminden önce yapılan her bina risklidir, devletin, kamunun ve vatandaşın bir şekilde yenilemesi gereken şey binadır. Biz, riskli binalarını yenilenmesi konusunda İstanbul'da 39 ilçe içerisinde en çok pozitif ayrımcılık yapılan, en çok artı verilen, en çok bonus verilen, en çok plan ve plan notlarıyla destek veren ilçelerden birisiyiz. Küçükçekmece 1999 depremi sonrası mevcut binaların yüzde 30'unu yenilemiş durumda." ifadelerini kullandı.

"Acıların yaşanmaması için Küçükçekmece Belediyesinin aksiyon almasını istiyoruz"

Küçükçekmece Belediye Meclisinin AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Erol, dün Kartaltepe'de acı bir olay yaşandığını söyledi.

İstanbul'da yapılması gereken 600 bin konutluk kentsel dönüşümün en az yüzde 16'sının Küçükçekmece'de bulunduğuna dikkati çeken Erol, "Temel Karadeniz Başkanımız döneminde başlatılan KİTAŞ, adı üzerinde Küçükçekmece İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi, sırf bu kentsel dönüşümü yapmak için kurulmamış mıydı? Şu anda bu iştirak, o dönemde yapılan bir tane kentsel dönüşüm projesi dışında son 5 yılda yani Kemal Çebi Başkan döneminde kaç tane kentsel dönüşüm yapmıştı?" diye sordu.

Erol, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan döneminde kurulan KİPTAŞ'ın kentsel dönüşüme büyük katkı sağladığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"KİPTAŞ, İmamoğlu döneminde ne kadar kentsel dönüşüm yapmıştı? Küçükçekmece'de Yarısı 'Bizden Kampanyası devlet tarafından başlatılmışken belediye olarak neler yapıyoruz ve yapacağız? Ne zaman bu çalışmaya başlayacaksınız?' diye soruyorum. Küçükçekmece'de kaç tane daha can kaybı bunun başlamasına vesile olacak? Özellikle lütfen, her şeyi bir kenara bırakıp bir daha bu acıların yaşanmaması için Küçükçekmece Belediyesinin aksiyon almasını istiyoruz. Bu, Küçükçekmece halkı adına, onları temsil eden meclis üyeleri adına acı bir seslenişten başka bir şey değildir. KİTAŞ'ı aslına rücu edecek bir şekle tekrar sokmak için neler yapacaksınız? Gelin, bunları oturup konuşalım ve gelin, bu konuda hep birlikte bir araştırma komisyonu kuralım ve hızlıca başlayalım."

MHP ve BBP grup başkanvekilleri de yaşanan olaydan dolayı üzüntü duyduklarını söyledi.

Ayrıca toplantıda Belediye Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği hizmeti için diş ünitesi oluşturulması, Küçükçekmece, Atakent Mahallesi, 640 ada, 1 parselde kurulan Ekolojik Pazar Yeri ile ilgili yeniden protokol yapılması için Belediye Başkanı Kemal Çebi'ye yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.