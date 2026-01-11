Haberler

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığından "Ekol TV" hakkındaki soruşturmaya ilişkin açıklama Açıklaması

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekol TV hakkında çıkan kara para aklama soruşturması ile ilgili haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Başsavcılık, soruşturmanın devredildiğine dair iddiaların asılsız olduğunu belirtti.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı basın organlarında "Ekol TV hakkında başlatılan soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına devredildiğine" ilişkin çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 9 Ocak'ta, bazı yazılı ve görsel medya organlarında "Ekol TV'ye kara para aklama soruşturması. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dosyayı devraldı" içerikli haberler yapıldığı belirtildi.

Bu nedenle basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Haber içeriklerinde 'Ekol TV üzerinden kara para aklandığı iddialarıyla başlatılan soruşturmada sıcak bir gelişme yaşandı. Baş şüpheli Veysel Şahin'in yanı sıra Mübariz Mansimov, Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Doğru, Yönetim Kurulu Üyesi Arif Çetin ve avukat Ersan Şen gibi isimlerin yer aldığı 12 kişilik dosya, yetkisizlik kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.' şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır."

Kaynak: AA / Elif Somuncu - Güncel
