Son dakika haber: KÜÇÜKÇEKMECE ADLİYESİ ÖNÜNDEKİ SİLAHLI KAVGADA GÖZALTI SAYISI 20'YE YÜKSELDİ - Haberler

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Son dakika haber: KÜÇÜKÇEKMECE ADLİYESİ ÖNÜNDEKİ SİLAHLI KAVGADA GÖZALTI SAYISI 20'YE YÜKSELDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberi... KÜÇÜKÇEKMECE'de 4 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı iki grup arasında çıkan silahlı kavga olayında gözaltı sayısı 20'ye yükseldi.

KÜÇÜKÇEKMECE'de 4 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı iki grup arasında çıkan silahlı kavga olayında gözaltı sayısı 20'ye yükseldi. Gözaltında tutulanlarla ilgili savcılıktan ek gözetim izni alınırken, şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi. Olayın lokantacılık yapan Sinoplu oldukları öğrenilen grupla otopark ve oto yıkamacılığı yapan Hakkarili grup arasında daha önce yaşanan silahlı kavga ve husumet sonucu meydana geldiği öğrenildi. Soruşturmanın çok yönlü sürdüğü belirtildi.

GÖZALTI SAYISI 20'YE YÜKSELDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturmada polis kavgaya karıştıkları öğrenilen 2 kişiyi daha gözaltına aldı. Böylece olayla ilgili gözaltına alınanların sayısı 20'ye yükseldi.

ZIRHLI MİNİBÜSLERLE SAĞLIK KONTROLÜNE GÖTÜRÜLDÜLER

Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan şüpheliler için Cumhuriyet savcılığından ek gözetim süresi alındığı öğrenilirken, şüpheliler zırhlı çevik kuvvet otobüsleriyle götürüldükleri hastanede sağlık kontrolünden geçirildiler.

OLAYIN SEBEBİ BELLİ OLDU

Yapılan soruşturma kavgaya karışan iki gruptan bir tarafından Sinoplu olduğu ve lokanta işlettiği, Hakkarili olan diğer grubun ise lokantanın hemen yanında bulunan otopark ve oto yıkamacılığı ile uğraştıkları öğrenildi. İki grubun 8 Kasım 2021 tarihinde Tabelan dükkanımı kapatıyor gibi bahaneler yüzünden tartıştıkları bu çıkan kavgada da silahların konuştuğu öğrenildi. Mahkemeye taşınan bu olayın ardından iki grup arasında husumetin büyüyerek devam ettiği belirtildi.

Yetkililer olayda silah kullanan ve cinayetleri işleyen kişilerin gözaltında bulunduğunu belirtirken soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü söylediler.

Son dakika haber: KÜÇÜKÇEKMECE ADLİYESİ ÖNÜNDEKİ SİLAHLI KAVGADA GÖZALTI SAYISI 20'YE YÜKSELDİ

Son dakika haber: KÜÇÜKÇEKMECE ADLİYESİ ÖNÜNDEKİ SİLAHLI KAVGADA GÖZALTI SAYISI 20'YE YÜKSELDİ

Son dakika haber: KÜÇÜKÇEKMECE ADLİYESİ ÖNÜNDEKİ SİLAHLI KAVGADA GÖZALTI SAYISI 20'YE YÜKSELDİ

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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