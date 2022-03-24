KÜÇÜKÇEKMECE ADLİYESİ ÖNÜNDE ÇATIŞMA:   3 ÖLÜ, 4 YARALI (2)

İSTANBUL DHA - KÜÇÜKÇEKMECE Adalet Sarayı önünde çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 1'i ağır 4 kişi de yaralandı.

Küçükçekmece Adalet Sarayı önünde saat 16.30 sıralarında duruşma sonrası iki taraf arasında silahlı kavga çıktı. Çatışmada 2 gruptan 3 kişi öldü, 1'i ağır 4 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve takviye polis ekibi gönderildi. Yaralılar için olay yerine ambulanslar sevk edildi. Özel harekat polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Tarafların 'silahlı yaralama' ile ilgili bir duruşma sonrası adliye otoparkında karşı karşıya geldiği öğrenildi. Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel