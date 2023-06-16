Küçükçekmece Adalet Sarayı önündeki çatışmaya dair yeni görüntüler ortaya çıktı

İstanbul'da Küçükçekmece Adalet Sarayı önünde, 24 Mart 2022'de saat 16.30 sıralarında duruşma sonrası iki taraf arasında çatışma çıkmıştı. Çatışmada 4 kişi hayatını kaybetmiş, 6 kişi ise yaralanmıştı.

ÇATIŞMA ANLARI KAMERADA

Öte yandan 4 kişinin hayatını kaybettiği çatışmaya dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, 2 grubun silahla çatıştığı anlar, yerde yatan yaralılar yer alıyor. Polis ekiplerinin havaya ateş ederek müdahale ettiği de görülüyor.