Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Küçükçekmece Açıklarında Tankerde Yangın Çıktı, Ekiplerin Müdahalesi Devam Ediyor

Küçükçekmece Açıklarında Tankerde Yangın Çıktı, Ekiplerin Müdahalesi Devam Ediyor

Güncel Haberler

Küçükçekmece Demir Sahası'nda Ata Voyager isimli tankerin makine dairesinde yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü yangınla ilgili açıklama yaptı.

KÜÇÜKÇEKMECE Demir Sahası'nda Ata Voyager isimli tankerin makine dairesinde yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü yangınla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada; "Küçükçekmece Demir Sahası'ında makine dairesinde yangın çıkan ATA VOYAGER isimli 118 m boyundaki tankere, İGTH Merkezimiz koordinasyonunda; KURTARMA-6, KURTARMA-9, KURTARMA-12 Römorkörlerimiz ile KEGM-3, KEGM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botlarımızla müdahale edilmektedirö ifadeleri  kullanıldı.

- Okur

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Küçükçekmece Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title