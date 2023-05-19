Küçükçekmece açıklarında tankerde yangın çıktı, ekiplerin müdahalesi devam ediyor

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü yangınla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada; "Küçükçekmece Demir Sahası'ında makine dairesinde yangın çıkan ATA VOYAGER isimli 118 m boyundaki tankere, İGTH Merkezimiz koordinasyonunda; KURTARMA-6, KURTARMA-9, KURTARMA-12 Römorkörlerimiz ile KEGM-3, KEGM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botlarımızla müdahale edilmektedirö ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel