Küçük yaşta katil hükümlü, Kayseri'de yakalandı
Kayseri'de, 'Kasten öldürme' ve 'Hükümlünün kaçması' suçlarından 14 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası bulunan M.Ş. yakalandı. Emniyet ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alınan M.Ş., cezaevine gönderildi.
KAYSERİ'de, 'Kasten öldürme' ve 'Hükümlünün kaçması' suçlarından hakkında kesinleşmiş 14 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası olan M.Ş. (33), yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'Kasten öldürme' ve 'Hükümlünün kaçması' suçlarından hakkında kesinleşmiş 14 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası bulunan M.Ş.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda firari hükümlü, adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan M.Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.