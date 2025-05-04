ABD'nin Güney Kaliforniya Bölgesinde Küçük Uçak Düştü: Pilot Hayatını Kaybetti

LOS ANGELES, 3 Mayıs (Xinhua) -- ABD'nin Güney Kaliforniya bölgesinde cumartesi günü bir yerleşim yerine düşen küçük uçağın pilotu hayatını kaybetti.CBS News'in haberine göre ABD Federal Havacılık İdaresi olay yerinde hayatını kaybeden pilotun uçaktaki tek kişi olduğunu belirledi.Simi Valley Polis Departmanı, "Görevliler tek motorlu bir uçağın bir konutun arka bahçesine düştüğünü tespit etti. Yerde bulunanlardan herhangi bir yaralanma bildirilmedi" ifadelerini kullandı.Ventura County İtfaiye Departmanı sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada sabit kanatlı uçağın mahalledeki iki yapıya çarptığını, alev alan her iki yapının da hasar gördüğünü belirtti.Yolu trafiğe kapatan polis, vatandaşları bölgeden uzak durmaları konusunda uyardı.