Küçük tekne balıkçıları kıyıya karidesle dönüyor - Haberler

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Küçük tekne balıkçıları kıyıya karidesle dönüyor

AA - Mesut Karaduman - Güncel
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Tekirdağ'da küçük tekne balıkçılarının yüzü, ağlarına takılan karidesle gülüyor.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da küçük tekne balıkçılarının yüzü, ağlarına takılan karidesle gülüyor.

Sabahın ilk ışıklarıyla denize açılan balıkçıların karides mesaisi devam ediyor.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, balıkçıların yüzünün karidesle güldüğünü söyledi.

Av yasağına kadar karides avlamaya devam edeceklerini belirten Pehlivanoğlu, "Bu aralar en çok karides var. Onun yanı sıra mezgit ve tekir çıkıyor. Balıkçılar ekmek parasını çıkartıyor." dedi.

15 Nisan'dan sonra büyük balıkçı tekneleri için av yasağının başlayacağını anımsatan Pehlivanoğlu, "12 metrenin altında olan tekneler faaliyetlerine devam edecek. Onlara da palamut, karides, kalkan gibi balıkların avcılığı yasak olacak. İstavrit, çinekop, tekir, menekşe balığı avlamaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Balıkçı Şükrü Ozan Dedeler de küçük tekne balıkçılarının karides avlamaya devam ettiğini belirterek, "15 Nisan'a kadar balıkçılar ne kadar karides tutarsa 'bereket versin' diyecek. Yasağın ardından farklı balıklar avlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Karides Tekirdağ'da tezgahlarda 80 liradan alıcı buluyor.

Küçük tekne balıkçıları kıyıya karidesle dönüyor

Küçük tekne balıkçıları kıyıya karidesle dönüyor

Küçük tekne balıkçıları kıyıya karidesle dönüyor

AA / Mesut Karaduman - Güncel

Tekirdağ, Nisan, su, Güncel, Haberler

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