Küçük Rüstem, akıllı saat için biriktirdiği parasını depremzedelere bağışladı

MERSİN'in Çamlıyayla ilçesinde ilkokul öğrencisi 7 yaşındaki Rüstem Gür, akıllı saat almak için biriktirdiği 2 bin TL'yi depremzedelere bağışladı.

Çamlıyayla ilçesinde, Atatürk İlkokulu öğrencisi Rüstem Gür, örnek bir davranışa imza attı. Küçük Rüstem, uzun zamandır akıllı saat almak için biriktirdiği 2 bin TL'yi deprem bölgesine bağışlanmak üzere Çamlıyayla Kaymakamı Fatih Adıgüzel'e teslim etti. Kaymakam Adıgüzel, küçük Rüstem'e örnek davranışı ve yapmış olduğu bağış için teşekkür etti.