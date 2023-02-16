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Küçük Rüstem, akıllı saat için biriktirdiği parasını depremzedelere bağışladı

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Küçük Rüstem, akıllı saat için biriktirdiği parasını depremzedelere bağışladı

MERSİN'in Çamlıyayla ilçesinde ilkokul öğrencisi 7 yaşındaki Rüstem Gür, akıllı saat almak için biriktirdiği 2 bin TL'yi depremzedelere bağışladı.

MERSİN'in Çamlıyayla ilçesinde ilkokul öğrencisi 7 yaşındaki Rüstem Gür, akıllı saat almak için biriktirdiği 2 bin TL'yi depremzedelere bağışladı.

Çamlıyayla ilçesinde, Atatürk İlkokulu öğrencisi Rüstem Gür, örnek bir davranışa imza attı. Küçük Rüstem, uzun zamandır akıllı saat almak için biriktirdiği 2 bin TL'yi deprem bölgesine bağışlanmak üzere Çamlıyayla Kaymakamı Fatih Adıgüzel'e teslim etti. Kaymakam Adıgüzel, küçük Rüstem'e örnek davranışı ve yapmış olduğu bağış için teşekkür etti.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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