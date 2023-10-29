Antalya'da Ahmet Yesevi İlkokulu öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende güvercin uçurdu.

Küçük öğrenciler, Cumhuriyet için güvercin uçurdu

Antalya'da Ahmet Yesevi İlkokulu öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende güvercin uçurdu.

Bayram ve Cumhuriyet'in 100. yılı kent genelindeki tüm okullarda coşkuyla kutlandı.

Muratpaşa ilçesindeki Ahmet Yesevi İlkokulu'nda da gerçekleştirilen törende öğrenciler tarafından şiirler okundu, çeşitli gösteriler sergilendi. Öğrencilerin birbirinden coşkulu gösterileri büyük beğeni topladı.

Renkli görüntülerin sahne olduğu törende küçük öğrenciler, kafesin içinde getirdikleri güvercinleri uçurdu.

Okul Müdürü Ali Sapmaz, tören sonrası öğrencilerin ve velilerin bayramını kutladı.

Tören, öğrencilerin palyaço eşliğinde eğlenmeleriyle sona erdi.