Küçük Öğrenciden Anlamlı Bağış

Gümüşhacıköy Ülkü Ortaokulu 5/A sınıfı öğrencisi Muhammed Metehan Altundaş, kumbarasında biriktirdiği harçlığı Filistin'deki çocuklara ulaştırmak için Türkiye Diyanet Vakfı Gümüşhacıköy Şubesine bağışladı.

Türkiye Diyanet Vakfı Gümüşhacıköy Şube Başkanı ve İlçe Müftüsü Adem Verim'i makamında ziyaret eden Altundaş, kumbarasında biriktirdiği paraları teslim etti.

Türkiye Diyanet Vakfı Gümüşhacıköy Şube Başkanı ve İlçe Müftüsü Adem Verim, yaptığı açıklamada, küçük Muhammed Metehan'ın bu anlamlı davranışının kendisini çok duygulandırdığını söyledi.

Altundaş'ın kumbarasını Gazze'deki mazlum çocuklara ulaştırmak amacıyla teslim aldıklarını ifade eden Verim, bağışın Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını sözlerine ekledi.