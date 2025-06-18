Küçük Kızına Tekme Atarak Merdivenlerden Yuvarlanmasına Neden Olan Baba Gözaltına Alındı

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İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde, sosyal medyada tartışmalara yol açan bir olayda, baba Turgay T. kızına tekme atarak merdivenlerden yuvarlanmasına neden oldu. Güvenlik kameralarına yansıyan olayın ardından, emniyet ekipleri baba Turgay T.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin 8 çocuğu olduğu ve birçok suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

Eyüpsultan'da küçük kızına tekme atarak merdivenlerden yuvarlanmasına neden olan baba gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyaya ve bazı haberlere konu olan, bir babanın kızına tekme atıp merdivenlerden yuvarladığı görüntülerle ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, kimlik bilgilerini tespit ettiği Turgay T'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin 8 çocuğu olduğu ve hırsızlık, yağma gibi suçlardan 51 kaydı bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, şüphelinin küçük kızına acımasızca davranışı, apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Mücahit Türetken - Güncel
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