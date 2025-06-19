Küçük Kızına Tekme Atan Baba Tutuklandı

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İstanbul Eyüpsultan'da, kızına tekme atarak merdivenlerden yuvarlanmasına sebep olan baba, gözaltına alındı ve tutuklandı. Baba, kızının elektriğe dokunmasını engellemeye çalıştığını öne sürdü.

Eyüpsultan'da, küçük kızına tekme atarak merdivenlerden yuvarlanmasına neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan baba tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kızına tekme atarak merdivenlerden yuvarlanmasına neden olduğu anlara ait sosyal medyada yayınlanan görüntüleri üzerine gözaltına alınan Turgay T'nin (35) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlı, "kasten yaralama" suçundan Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Turgay T. emniyetteki ifadesinde, 3 yaşındaki kızı M.T'nin, uyarmasına rağmen elini elektrik panosuna sokmaya çalıştığını, bu nedenle kızına tekme attığını söyledi.

Öte yandan şüpheli hakkında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ihbar hattına dün, "Bunlar sürekli çocuklarına şiddet uyguluyor. Kamera kayıtlarında çocuğu tekme vurup merdivenlerden aşağı yuvarladıkları görünüyor." şeklinde ihbarda bulunulduğu öğrenildi.

Adliyede savcılığa çıkarılan şüpheli baba, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğince Turgay T'nin tutuklanmasına hükmedildi.

Ne olmuştu?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyaya ve bazı haberlere konu olan, bir babanın kızına tekme atıp merdivenlerden yuvarlanmasına neden olduğu anlara ait görüntülerle ilgili yürüttüğü çalışmada kimlik bilgilerini tespit ettiği Turgay T'yi gözaltına almıştı.

İncelemelerde, şüphelinin 8 çocuğu olduğu ve "hırsızlık" ile "yağma" gibi suçlardan 50 kaydı bulunduğu tespit edilmişti.

Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel
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