Küçük kızın MR'da yandığı iddiası - Haberler

KADIKÖY'de 6 yaşındaki çocuğun özel bir hastanede girdiği bel MR'ı sonrası elinde ve kolunda yanıklar oluştuğu öne sürüldü. Aile hastaneden şikayetçi oldu.

Olay 11 Haziran 2021 tarihinde Kadıköy Kızıltoprak'ta bulunan özel bir hastanede meydana geldi. Elçin ve Burak Küçüksorgulu, 6 yaşındaki kızları Elif'i ayağındaki aşil tendon gerginliği nedeniyle MR çekilmek üzere özel bir hastaneye götürdü. İddiaya göre 2 saat sonra kızlarının yanına giren aile gördükleri manzara karşısında şok geçirdi. 6 yaşındaki Elif'in sağ el parmağında ve kolunda 3'üncü derece yanıklar oluşurken hastane yönetimi aileye herhangi bir açıklama yapmadan küçük kızı taburcu etti. Yaşanan olayın ardından küçük Elif, 2 ayrı operasyon geçirdi. Kızlarının sağlığına kavuşması için çaba harcayan aile hastaneden ve olayın sorumlularından şikayetçi oldu.

"40 DAKİKA KADAR SÜRECEK OLAN MR ÇEKİMİ 2 SAATİ BULDU."

"PSİKOLOJİK OLARAK DA ÇOK FAZLA ETKİLENDİ KENDİSİ"

"MR'A UYUMLU OLMAYAN BİR CİHAZIN KULLANILDIĞI BİLGİSİNE ULAŞTIK"

Konuşmasına devam eden Küçüksorgulu, "Tek istediğimiz adaletin yerini bulması. Hastanenin, yetkililerin herkesin cezasını almasını istiyoruz . Olayın ardından kızım 2 tane ameliyat geçirdi. Nisan ayında ikinci ameliyatını geçirdi ve önümüzde yine bir ameliyat olma süreci gözüküyor gibi. Tabii ki de amacımız kızımızı bedenen ve ruhen en iyi şekilde sağlığına kavuşturmak. Dediğim gibi tek istediğimiz adaletin yerini bulması ve hastane yetkililerinin bize bu durumu yaşatanların herkesin cezalandırılmasını istiyoruz. Uzmanlar tarafından da bir görüşmeler sağladık ve böyle bir şeyin hiçbir şekilde yaşandığını kimseden duymadıklarını dile getirdiler. Bu bizi buldu ve bizim istediğimiz tek şey bundan sonra hiçbir çocuğun ve hiçbir kimsenin yaralanmaması. MR'a uyumlu olmayan bir cihazın kullanıldığı bilgisine ulaştık" dedi.