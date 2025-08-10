Küçük Kızın Annesinin Ölümü Yürek Burktu

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Şucaiyye Mahallesi'ne saldırısında annesini kaybeden küçük kızın feryadı yürekleri burktu.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki evinin durumuna bakmaya giden Filistinli bir anne, İsrail'in bölgeye düzenlediği saldırıda yaşamını yitirdi.

Filistinli kadının küçük kızı, at arabasında taşınan annesinin naaşı başında çığlıklar atarak gözyaşı döktü.

Küçük kızın "Keşke senin yerinde ben olsaydım anneciğim" feryatları yürekleri dağladı.

Hasta olduğu anlaşılan küçük kız, "İlaç getirip beni tedavi ediyordun anneciğim, şimdi tedavimi kim yapacak?" diyerek feryat etti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 61 bin 430 Filistinli hayatını kaybetti, 153 bin 213 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 9 bin 921 kişi yaşamını yitirdi, 41 bin 172 kişi yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 1778'e çıktı, yaralıların sayısı da 12 bin 894'e çıktı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.