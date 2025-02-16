Küçük Dostlar Kedi Kasabası, 9 Yılda 42 Bin Ziyaretçi Ağırladı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 9 yıl önce belediye tarafından yapılan Küçük Dostlar Kedi Kasabası'nı şimdiye kadar yaklaşık 42 bin kişi ziyaret etti.

Kocasinan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kedi kasabası, Tekir, Ankara, Van, British, Scottish Fold, Norveç, Blue Point, Russian Blue, İran, Bombay gibi 15 farklı türden yaklaşık 30 kediye ev sahipliği yapıyor.

Kedi kasabasının içerisinde steril kum havuzu, kedi oyun alanı, bungalov evler, kedi köprüsü, yapay çim, tünel, tırmanma parkuru, tırmalama ağacı, beslenme üniteleri, toplu yaşam alanları, berber, bakkal, otel gibi bölümler ve donatılar bulunuyor.

Açılışından bu yana 41 bin 800 kişinin gezdiği kedi kasabası, ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor.

"Hayvan barınağı projesini de bu sene hizmete sunacağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kedi kasabasıyla çocukların hayvanları yakından tanımalarına ve sevmelerine imkan sağladıklarını belirtti.

Hayvan sevgisinin yanında hayvan fobileri olanlara da yardımcı olduklarını anlatan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Yakut Mahallesi'ne kazandırdığımız 10 bin metrekare yaşam alanı içerisinde yer alan Küçük Dostlar Kedi Kasabası'nda onlarca farklı çeşit kedi bulunuyor. Çocuklar ve gençler, buraya geldiği zaman kedilerle keyifli vakit geçiriyor. 9 yıl önce hayata geçirdiğimiz Küçük Dostlar Ambulansı, tüm Türkiye'ye örnek oldu.

Ayrıca, büyük alanda kedi ve köpeklerin ayrı olarak yer aldığı hayvan barınağı projesini de bu sene hizmete sunacağız. Özellikle hoşgörü diyarı Kayseri'mizde yaptığımız hizmetlerle tüm canlıların bizim için değerli olduğunu göstermiş oluyoruz. Böylelikle hizmetlerimizle hem doğaya hem de insanımıza katkı sağlıyoruz."