Küçük çocuk reklam panosunda sıkıştı

ADANA - Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir çocuk arkadaşlarıyla oyun oynarken reklam panosuna sıkıştı. Pano içerisinde sıkışan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, ilçeye bağlı Namık Kemal Mahallesi Afet Evleri'nde meydana geldi. İddiaya göre, Muhammed Salih Sokak üzerinde arkadaşları ile oyun oynamak amacıyla Büyükşehir Belediyesine ait kaldırım üzerinde bulunan cam bilboarda giren 11 yaşındaki Rüzgar Umut B., kapağın kapanmasıyla pano içerisinde rehin kaldı. Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık durumunun iyi olduğu, sadece korktuğu için gözyaşlarını tutamayan Rüzgar Umut'u itfaiye ekipleri çıkartarak ailesine teslim etti.

Olay esnasında mahallede büyük panik yaşanırken, çevredeki vatandaşlar, çocuğun panodan kurtarılma anını izledi.