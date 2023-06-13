Küçük çocuk evde çıkan yangında ekipleri alarma geçirdi

Evde çıkan yangında annesi panik yapınca ekiplere küçük çocuk haber verdi

7 yaşındaki Muhammet, soğukkanlılığıyla ekipleri alarma geçirdi

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir evde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında 7 yaşındaki Muhammet ekipleri arayarak durumu haber verdi.

Edinilen bilgiye göre olay Sarıkorkmaz Mahallesi Molla Ahmet Sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın en üst katında meydana geldi. Evdeki elektrik tesisatının eksi olması nedeniyle elektrik kablolarından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanların yükselmesiyle panik yapan annesine yardımcı olan 7 yaşındaki Muhammet A., eline aldığı telefonla itfaiyeyi aradı. Ailesiyle birlikte evden ayrılan küçük çocuk, ekiplerin gelmesini bekledi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Sağlık, polis ve enerji firması yetkilileri de olay yerine gelerek tedbir aldı. Yaşadıklarını anlatan küçük çocuk, "Acil ekipleri ben aradım. Talihsiz bir olay oldu. Dogalgazla birleşik hat oldukları için yanma riski vardı. Elektirik tesisatlarının. Bende panik yaptım, 112 acil ekiplerine haber verdim" dedi.