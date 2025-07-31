Küçük Çocuğun Yardım Çağrısı Kameralara Yansıdı

BURSA'da otomobilin çarptığı anne ile oğlu yaralanırken, kendi acısını unutup annesi için yardım isteyen küçük çocuk kameralara yansıdı.

Kaza, dün öğle saatlerinde Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'nde meydana geldi. Yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmek isteyen anne ile oğlu, otomobilin çarpmasıyla savrulup yere düşerek yaralandı. Otomobil sürücüsü ile çevredekiler yaralılara yardım için koşarken;yaralanan küçük çocuk, annesinin yanına giderek yardım çağrısına bulundu. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı anne ve oğlu, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.