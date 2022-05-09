Küçük çocuğun TikTok harcamaları, ailenin kabusu oldu!

İngiltere'de bir baba, 10 yaşındaki kızının TikTok'ta yaptığı yüklü miktardaki harcama nedeniyle maddi sıkıntıya düştü. Telegraph'ın haberine göre, otizm hastası olduğu belirtilen çocuğa babası Noel hediyesi olarak iPhone almıştı.

Çocuk telefonu kullanmaya başladıktan birkaç gün sonra mail adresine bir fatura geldiğini söyleyen baba, 2.012 sterlin (yaklaşık 40 bin TL) değerinde jeton satın alındığını fark etti. Telegraph'a gönderdiği mektupta "10 yaşındaki kızım, bir TikTok dansçısının kurbanı oldu" ifadesini kullanırken, Apple'dan iade talep ettiğini açıkladı.

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Apple para iadesi talebini reddetti

Apple'ın İrlanda'daki ofisi dahil ulaşabildiği her departmanıyla iletişime geçip para iadesi almaya çalışan talihsiz adam başlangıçta başarılı olamadı. Müşteri hizmetlerinden de randuman alamayan baba, " Apple'ın hesabımda gerçekleşen şüpheli ödemeleri engelleyememesi beni hayal kırıklığına uğrattı" diyerek serzenişte bulundu.

iPhone'larda ebeveyn kontrolü etkinleştirildiğinde, çocuğun anne veya babanın izni olmadan satın alım yapması engellenebiliyor. Ancak bu olayda babanın 10 yaşındaki kızına verdiği telefonda ebeveyn kontrolünün aktif olmadığı ve bu nedenle TikTok'ta yapılan harcamanın Apple tarafından engellenemediği belirtiliyor.

TikTok'un müdahalesiyle sorun çözüme kavuştu

Baba Apple'dan olumsuz cevap alınca, 2.012 sterlin değerindeki jetonun satın alındığı hesap üzerinden TikTok ile iletişime geçti. Sosyal medya şirketi, 4 milyon takipçiye sahip olan yayıncının hesabını incelemeye aldı ve herhangi bir topluluk kuralını ihlal etmediğini belirledi.

Bu cevap da babayı tatmin etmedi. TikTok yönetimi yayıncıyı yeniden incelemeye aldı ve bunun sonucunda, platformun sahtekarlık ve dolandırıcılığa ilişkin kurallarına aykırı davrandığını tespit etti. Bunun üzerine Apple, küçük kızın babasına geri ödeme yapmayı kabul etti ve ebeveyn kontrolünü kullanması gerektiğini hatırlattı.

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Benzer bir olay geçen sene Kuzey Galler'da meydana gelmişti. İngiliz bir aile, oğlunun bir oyuna yatırdığı 1.300 sterlinin sadece 207 sterlinini iade alabildi. Baba, geri kalanını ödeyebilmek içinse arabasını satmak zorunda kaldı.

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