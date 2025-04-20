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Küçük Çocuğun Kilitli Kaldığı Evden İtfaiye Kurtardı

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Osmaniye'de oyun oynarken evin dış kapısını kilitleyip içeride mahsur kalan küçük çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Aile, çocuğu kapıyı açması için ikna edemeyince yardım çağrısında bulundu.

OSMANİYE'de, oyun oynarken evin dış kapısını içeriden kilitleyip tekrar açamayan küçük çocuğu itfaiye ekipleri merdivenle balkondan daireye girerek dışarı çıkardı.

Merkez Dumlupınar Mahallesinde küçük çocuk, oturdukları iki katlı binanın dış demir kapısını kilitledikten sonra içeride mahsur kaldı. Durumu fark eden aile, önce çocuğu kapıyı açması için ikna etmeye çalıştı. Ancak çabalar sonuçsuz kalınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü kurtarma ekipleri sevk edildi. Hızlıca belirtilen adrese ulaşıp uzatma merdiveni kullanarak binanın balkonundan içeri giren itfaiye eri, içeride yalnız kalan küçük çocuğu kucağına alarak güvenli şekilde dışarı çıkardı. Aile bireyleri, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

HABER: İbrahim EMÜL/OSMANİYE, -

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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