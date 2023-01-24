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Küçük çocuğu villa bahçesinden kaçırmadan önce markete gidip, koli bandı almış (2)

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TUTUKLANDIBolu'da, fidye için villa bahçesinden Ö.B.Ö. (8) adlı erkek çocuğunu kaçıran Onur Özarslan, tutuklanma talebiyle savcılık tarafından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

TUTUKLANDI

Bolu'da, fidye için villa bahçesinden Ö.B.Ö. (8) adlı erkek çocuğunu kaçıran Onur Özarslan, tutuklanma talebiyle savcılık tarafından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Bolu Güncel Haberler

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