Erzurumlu minik belediye başkanından Ukraynalı çocuklara yardım çağrısı

Erzurum'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla temsili olarak Büyükşehir Belediye Başkanı olan ilkokul öğrencisi Sümeyye Nur Tandırıcı, Ukraynalı çocuklar için yardım çağrısında bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kutlamalar kapsamında makam koltuğunu Palandöken Alparslan İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Tandırıcı'ya devretti.

Makama geçen Sümeyye Nur Tandırıcı, çocukların mutlu olabilmesi için gerekli çalışmaları yapmaya devam edeceklerini belirtti.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesini isteyen Tandırıcı, Ukraynalı çocuklar için tüm dünyaya yardım çağrısında bulundu.

"Çocuklar mutlu olursa tüm dünya mutlu olur." ifadesini kullanan küçük Sümeyye Nur, yardımcılarına kent için birçok konuda talimat verdi.

Minik başkan, yeşil alanların artması ve eski okullara tadilat yapılması gerektiğini ifade ederek yaban hayatının korunması noktasında hayvan barınaklarının artması gerekliliğini dile getirdi.

Sekmen de 8 yılda kentteki 1527 okulun bakım ve onarımdan geçirildiğini belirterek "Kıymetli başkanım, Türkiye'de bu denli eğitim ve öğretime destek veren ve binin üzerinde eğitim kurumunu tadilattan geçiren Türkiye'de tek belediyeyiz." ifadesini kullandı.

Minik başkan da Sekmen'i Kültür Yolu Projesi ve kentteki diğer eğitim yatırımlarından ötürü Erzurum'daki tüm çocuklar adına tebrik etti.

Temsili devir teslim töreni hatıra fotoğrafının çekimiyle sona erdi.

Aziziye Belediyesi birimleri çocuklara emanet

Etkinlikler çerçevesinde Aziziye Belediye Başkanlığı koltuğuna ise temsili olarak Vali Vefik Kitapçıgil İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Burak Kahraman oturdu.

23 Nisan dolayısıyla belediye başkanlığı makamından zabıtaya, emlak servisinden beyaz masaya, güvenlikten imara varıncaya kadar bütün birimlerinde çocukların iş başı yaptığı Aziziye Belediyesinde, belediye meclis üyeleri de yine miniklerden oluştu.