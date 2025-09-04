Küçük Ahsen Can, Kumbarasındaki Harçlığı Gazze İçin Bağışladı
Batman'da yaşayan 4 yaşındaki Ahsen Can, kumbarasında biriktirdiği harçlığını Gazze için bağışladı.
Hilal Mahallesi'nde yaşayan Can, 4 ay boyunca kumbarasında biriktirdiği 1700 lirayı, Gazze'ye bağışlamak için Batman İHH İnsani Yardım Derneğine başvurdu.
Can, babasıyla derneğe giderek kumbarasında biriktirdiği parayı, üye Süleyman Önder'e teslim etti.
Önder, Can'ın yüreğinde büyük bir sevgi ve paylaşım ruhu olduğunu belirterek, "Küçük kızımızın bu davranışı hepimizi mutlu etti. Dünyanın gözü önünde açlığa mahkum edilen ve soykırıma uğrayan Filistinli kardeşlerimizin 7'den 70'e Türk halkı olarak yanlarındayız. Ahsen kızımızın, bu güzel davranışı umuyoruz ki örnek olur." ifadelerini kullandı.