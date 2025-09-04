Haberler

Küçük Ahsen Can, Kumbarasındaki Harçlığı Gazze İçin Bağışladı

Güncelleme:
Batman'da yaşayan 4 yaşındaki Ahsen Can, 4 ay boyunca biriktirdiği 1700 lirayı Gazze'ye bağışlamak üzere İHH İnsani Yardım Derneğine teslim etti. Dernek yetkilileri, bu örnek davranışın toplumda sevgi ve paylaşım ruhunu pekiştirdiğini ifade etti.

Batman'da yaşayan 4 yaşındaki Ahsen Can, kumbarasında biriktirdiği harçlığını Gazze için bağışladı.

Hilal Mahallesi'nde yaşayan Can, 4 ay boyunca kumbarasında biriktirdiği 1700 lirayı, Gazze'ye bağışlamak için Batman İHH İnsani Yardım Derneğine başvurdu.

Can, babasıyla derneğe giderek kumbarasında biriktirdiği parayı, üye Süleyman Önder'e teslim etti.

Önder, Can'ın yüreğinde büyük bir sevgi ve paylaşım ruhu olduğunu belirterek, "Küçük kızımızın bu davranışı hepimizi mutlu etti. Dünyanın gözü önünde açlığa mahkum edilen ve soykırıma uğrayan Filistinli kardeşlerimizin 7'den 70'e Türk halkı olarak yanlarındayız. Ahsen kızımızın, bu güzel davranışı umuyoruz ki örnek olur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
