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Küçük Ağrı Dağı'nda 101 Uçurtma ile Cumhuriyet Kutlaması

Küçük Ağrı Dağı'nda 101 Uçurtma ile Cumhuriyet Kutlaması
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Küçük Ağrı Dağı'nda yapılan 1. Ağrı Dağı Festivali'nde 101 öğrenci, Cumhuriyet'in 101. yılı anısına 101 uçurtma uçurarak etkinlikte eğlendi. Terörden arındırılan bölge, doğal güzellikleriyle turizme kazandırılmaya çalışılıyor.

Terörden arındırılan Küçük Ağrı Dağı'nda, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünde 101 öğrenci 101 uçurtma uçurdu.

Türkiye-İran sınırında yer alan Küçük Ağrı Dağı'ndaki Serdarbulak Yaylası ve buradaki Osmanlı Kışlası, 1. Ağrı Dağı Festivali'ne ev sahipliği yaptı.

Geçmişte PKK terör örgütünün kullandığı sığınak ve barınakların bulunduğu alanlar İçişleri Bakanlığının mücadelesi sonucu terörden tamamen temizlenerek turizme açıldı.

Burada bulunan bitki örtüsü ve doğal güzellikleriyle önce çıkan Serdarbulak Yaylası ile Osmanlı Kışlası, yapılan terörle mücadelenin ardından ziyaret edilmeye başladı. Iğdır Valiliği ve Aralık Kaymakamlığı, bu bölgeyi turizme kazandırmak için çalışma başlattı.

Vali Ercan Turan'ın talimatıyla Serdarbulak Yaylası'nda 1. Ağrı Dağı Festivali düzenlendi.

Festivale, Aralık Kaymakamı Muhammet Fatih Aydın, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Festivalde 101 öğrenci, Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü nedeniyle 101 uçurtma uçurdu, Kafkas dansı gösterileri yapıldı ve halay çekildi.

Çeşitli ikramların da yapıldığı etkinlikte katılımcılar Büyük ve Küçük Ağrı Dağı arasında yer alan bölgede doyasıya eğlendi.

Aralık Kaymakamı Muhammet Fatih Aydın, AA muhabirine, bu bölgenin özellikle çocukların daima meşgul olacakları, uçurtma uçurabilecekleri bir alan haline geleceğini söyledi.

Bölgenin doğal ve tarihi zenginlikleri barındırdığına dikkati çeken Aydın, "Bu bölgeyi terörden tamamen temizleyen jandarma kuvvetlerimize teşekkür ediyorum. Buranın güvenli bir ortam olması için arkadaşlarımızın canla başla çalıştığına hepimiz şahit olduk." dedi.

Aralık ilçesinin İran, Azerbaycan (Nahçıvan) ve Ermenistan'a sınır olduğunun altını çizen Aydın, "İlçemizden 2 bin rakım yukarıdaki Serdarbulak yaylamızda bu faaliyetimizi icra etmekteyiz. Bu faaliyetlerimiz bundan sonraki yıllarda da geleneksel olarak devam edecek. Terörden temizlenmiş olan bu alanlarımızın gerçek sahipleri çocuklarımız, çocuklarımız burada bu faaliyetlerine devam edecekler. Bizler de her zaman yanlarında olacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel

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