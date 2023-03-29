Küçük ada ülkesi Vanuatu, BM'de iklim değişimiyle mücadele için adım attı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Pasifik'teki küçük ada ülkesi Vanuatu'nun öncülüğünde iklim değişimiyle mücadele için devletlerin yükümlülüklerini belirlemek adına Uluslararası Adalet Divanından tavsiye görüş talep eden karar tasarısını onayladı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Pasifik'teki küçük ada ülkesi Vanuatu'nun öncülüğünde iklim değişimiyle mücadele için devletlerin yükümlülüklerini belirlemek adına Uluslararası Adalet Divanından tavsiye görüş talep eden karar tasarısını onayladı.

Karar, BM Genel Kurulu'nda oydaşmayla kabul edildi.

Yaklaşık 320 bin nüfuslu Vanuatu, sunduğu karar için 121 ülkenin desteğini aldı.

Küçük ada ülkesindeki hukuk öğrencilerinin iklim değişimiyle mücadele alanında yasal kuralların belirlenmesi için başlattığı girişim, Vanuatu hükümetince BM Genel Kurulu'na taşındı.

Karar, Uluslararası Adalet Divanının tavsiye görüşle, devletlerin iklimi koruma alanındaki sorumluluklarını belirlemesini ve bu sorumlulukları yerine getirmeyen ülkelerin ne gibi hukuki yükümlülüklerle karşılaşacağını detaylandırmasını talep ediyor.

Yaklaşık 12 bin kilometrekarelik yüzölçümüne sahip Vanuatu'nun BM Genel Kurulu'nda çok fazla ülkenin desteğini alarak böyle bir karar alınmasına yol açması dikkati çekiyor.

BM Genel Kurulu'nda konuya ilişkin söz alan Genel Sekreter Antonio Guterres, Uluslararası Adalet Divanının tavsiye görüşlerinin çok büyük öneme sahip olduğunu ve uluslararası hukuki düzen üzerinde uzun zamanlı etki yaratabileceğini kaydetti.

"Çağımızın varoluşsal sınaması iklim değişimidir"

Vanuatu Başbakanı Ishmael Kalsakau, kararı destekleyen ülkelere teşekkür ederek, iklim değişimiyle mücadele alanında "cesur ve kararlı" adımlar atılmazsa sonuçların çok büyük olacağına dikkati çekti.

Ada ülkelerinin iklim değişiminin etkisine en fazla maruz kalan ülkeler arasında yer aldığına işaret eden Kalsakau, "Bilimsel araştırmaların da gösterdiği üzere çağımızın varoluşsal sınaması iklim değişimidir." değerlendirmesinde bulundu.