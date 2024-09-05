Kübra Korkut, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda gümüş madalya kazandı
Milli para tenisçi Kübra Korkut, Hollandalı rakibi Kelly Van Zon'a yenilerek gümüş madalya kazandı. Korkut, 4. paralimpik madalyasına ulaşarak bunu başaran ilk kadın sporcu oldu.
(ANKARA) - Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Milli para tenisçi Kübra Korkut, Hollandalı rakibi Kelly Van Zon'a yenilerek gümüş madalya kazandı.
Milli para tenisçi Kübra Korkut tek kadınlar WS7 finalinde Hollanda'dan son 3 oyunların şampiyonu Kelly van Zon'a 3-2 mağlup olarak Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nı gümüş madalya ile tamamladı.
Daha önce 2 gümüş ve 1 bronz madalyası bulunan para tenisçi Kübra Korkut, 4. paralimpik madalyasına ulaşarak bunu başaran ilk kadın sporcu ünvanını elde etti.