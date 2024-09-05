Kübra Korkut, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda gümüş madalya kazandı

(ANKARA) - Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Milli para tenisçi Kübra Korkut, Hollandalı rakibi Kelly Van Zon'a yenilerek gümüş madalya kazandı.

Milli para tenisçi Kübra Korkut tek kadınlar WS7 finalinde Hollanda'dan son 3 oyunların şampiyonu Kelly van Zon'a 3-2 mağlup olarak Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nı gümüş madalya ile tamamladı.

Daha önce 2 gümüş ve 1 bronz madalyası bulunan para tenisçi Kübra Korkut, 4. paralimpik madalyasına ulaşarak bunu başaran ilk kadın sporcu ünvanını elde etti.