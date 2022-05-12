Kübra Akman: "Takımımla inanılmaz gurur duyuyorum"

VakıfBank'ın başarılı voleybolcusu Kübra Akman, sezonu şampiyon tamamladıkları için çok mutlu olduğunu belirterek, "Takımımla inanılmaz gurur duyuyorum. Herkes çok çalışıyor, çok emek veriyor" dedi.

Misli.com Sultanlar Ligi play-off final serisi 5. ve son maçında VakıfBank sahasında karşı karşıya geldiği Fenebrahçe Opet'i 3-0 yenerek seride durumu 3-2 yaptı ve şampiyon oldu. Maçın ardından İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Vakıfbank'ın başarılı oyuncusu Kübra Akman, "Çok mutluyuz. Çok çalıştık. 9 aydır sezonun en önemli zamanı için çalışıyoruz. O kadar mutluyum ki hem takımım adına hem 2-1'den böyle güzel bir dönüş yaptığımız için çok mutluyum. Bizi desteklemeye gelen herkese teşekkür ederim. Mükemmel bir tribün vardı" ifadelerini kullandı.

Serinin 4. maçında setlerde 2-0 geriye düştükten sonra neler hissettiğinin sorulması üzerine Akman, "Bunu daha önce de yaptık. 2-3 sene önce de aynı buy şekilde 2-1 geriden 3-2 kazanmıştık. Bildiğimiz bir şeydi. Takımımla inanılmaz gurur duyuyorum. Herkes çok çalışıyor, çok emek veriyor. O yüzden çok mutluyum" diye cevap verdi.

(Oğuzhan Ort - Ozan Buğra Koşar - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel