Kubilay Apartmanı Davasında 4 Sanığa 22 Yıl 6 Aya Kadar Hapis İstemi

Güncelleme:
Adana'da 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan Kubilay Apartmanı ile ilgili davada tutuksuz 4 sanık hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi. Duruşmada sanıklar suçlamaları reddetti.

Adana'da 6 Şubat 2023'teki depremde 2 kişinin öldüğü Kubilay Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili davada açıklanan esasa ilişkin mütalaada, tutuksuz 4 sanık hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklardan teknik uygulama sorumlusu inşaat mühendisi Mehmet G. ile eski Seyhan Belediyesi İmar Müdürü Alim E. ve büro personeli Abdullah S. katıldı.

Taraf avukatlarının hazır bulunduğu duruşma salonunda diğer sanık müteahhit Murat H. yer almadı.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, toplanan tüm deliller ve Konya Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinden bilirkişi heyetinin hazırladığı yeni bilirkişi raporu dikkate alınarak 4 sanığın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Sanıklardan Mehmet G, savunmasında, mütalaayı kabul etmediğini ve dava dosyasına eklenen bilirkişi raporunu ayrıntılı şekilde inceleyemediğini söyledi.

Çukurova ilçesindeki Kubilay Apartmanı'nın ruhsat kayıtlarında adının geçmediğini öne süren Mehmet G, şu ifadeleri kullandı:

"Teknik uygulama sorumlusu olarak 3 Nisan 1997 tarihli statik projede imzam vardır. Proje dönemin İnşaat Mühendisleri Odası tarafından onaylandı fakat para kazanamadığım gerekçesiyle işi bıraktım. Ağabeyimle oto tamir işine girdim. İşi bıraktıktan sonra belediyenin ilgili birimine teknik uygulama sorumluluğu taahhütnamesi vermedim. Bu imzayı vermediğim için A.D. adında başka bir inşaat mühendisi binanın teknik uygulama sorumluluğunu üstlenmiştir. Suçlamaları kabul etmiyorum."

Alim E. ise Seyhan Belediyesinde 1991'de göreve başladığını belirterek, "Depremde yıkılan binada herhangi bir kusurum yoktur. Mevzuata aykırı işlem yapmadım. Bilirkişi raporunu ayrıntılı şekilde incelemek için süre istiyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum." dedi.

Abdullah S. de binanın yıkılmasında kusurunun olmadığını öne sürdü.

Beyanların ardından avukatları dinleyen mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verip mütalaaya karşı savunma hazırlanması için duruşmayı erteledi.

Davanın geçmişi

Adana'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki ikinci depremde Kubilay Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili tutuksuz sanıklar müteahhit Murat H. ile teknik uygulama sorumlusu Mehmet G. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle dava açılmıştı.

Daha sonra, dönemin kamu görevlileri Seyhan Belediyesi İmar Müdürü Alim E. ve büro personeli Abdullah S. hakkında aynı suçlamayla açılan dava, bu dosyayla birleştirilmişti.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel
