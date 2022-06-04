Kubat, Kırklareli'nde konser verdi - Haberler

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Kubat, Kırklareli'nde konser verdi

AA - Özgün Tiran - Güncel
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Kubat, Kırklareli'nde konser verdi

Sanatçı Kubat, "Kırklareli 29. Karagöz Kültür, Sanat ve Kakava Festivali" kapsamında konser verdi.

Sanatçı Kubat, "Kırklareli 29. Karagöz Kültür, Sanat ve Kakava Festivali" kapsamında konser verdi.

Kubat, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'na düzenlenen konserde sevenleriyle buluştu.

Konsere gelen sevenlerine teşekkür eden Kubat, Kırklareli'nin heyecanına hayran kaldığını söyledi.

Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, konser sonrasında Kubat'a çiçek verdi.

Festival yarın sona erecek.

AA / Özgün Tiran - Güncel

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