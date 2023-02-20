Kübalı Uzman: ABD'nin Çin'in Hava Aracıyla İlgili Suçlamalarının Somut Bir Kanıtı Yok

Küba Uluslararası Politika Araştırma Merkezi'nde kıdemli araştırmacı Eduardo Regalado, beklenmedik şekilde ABD hava sahasına giren Çin sivil hava aracıyla ilgili Washington'un gösterdiği tepkiyi eleştirdi.

Kübalı uzman, Batı medyasının sözde "casus balonu" somut kanıtlar olmaksızın Çin'i casuslukla suçlamak için kullandığını söyledi.

SES (İspanyolca): EDUARDO REGALADO, Küba Uluslararası Politika Araştırma Merkezi'nde kıdemli araştırmacı:

"Bu tamamen bir medya kampanyası. Medyada Çin'in ABD'ye casusluk yaparken yakalandığına dair tam anlamıyla bir şov yapılıyor. Bunların hiçbiri kanıtlanmadı. Başka bir deyişle, ABD geleneksel yöntemine başvurarak bir medya gösterisi yaratıyor ve bu kazayı Çin'in imajını zedelemek için kullanıyor.

ABD'nin uluslararası casusluk faaliyetleri konusunda uzun ve kanıtlanmış bir geçmişi var. Casusluğa adanmış özel kurumları var. Çin ile ilgili olarak ise, ABD balonlarının Çin toprakları üzerinden defalarca geçtiği ve hiçbir şey olmadığı söyleniyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Havana'dan bildiriyor. (XHTV)