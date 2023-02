Kübalı doktorlara tercüman olmak için İspanya'dan geldi

İspanya'da üniversite eğitimi alan Can Seven, depremlerin ardından kendisi gibi yardım için Kahramanmaraş'a gelen Kübalı doktorların tercümanlığını üstlendi.

İspanya'da sinema eğitiminin ardından aynı ülkede iletişim fakültesine devam eden 33 yaşındaki Can Seven, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye gelip deprem bölgelerindeki yardım faaliyetlerine katılmak istedi.

Araştırmaları sonucu, Küba'dan 32 kişilik bir sağlık ekibinin yardım için Kahramanmaraş'a gideceğini öğrenen Seven, genel merkezi Ankara'da bulunan Jose Marti Küba Dostluk Derneğinin yöneticileriyle temasa geçerek Türkiye'ye gelecek Küba heyetine gönüllü tercümanlık yapabileceğini belirtti.

Görüşmelerin ardından Türkiye'ye gelen Seven, Sağlık Bakanlığı ve AFAD'ın koordinasyonuyla Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesinde görevlendirilen Kübalı sağlık heyetine katıldı.

Seven, yaklaşık 2 haftadır, hastanede tedavi gören yaralı vatandaşlar ve Türk sağlık personeli ile Kübalı doktor ve hemşireler arasında Türkçe, İspanyolca ve İngilizce tercümanlık yapıyor.

"İnsanların ekmeğini paylaşmak istemesi çok duygulandıran bir şey"

Seven, AA muhabirine, Kahramanmaraş merkezli depremleri İspanya'da öğrendiğini ve hemen deprem bölgelerinde yaşayan akrabaları ile Trabzon'da yaşayan ailesini aradığını belirtti.

Depremzedeler için ne yapabileceğini düşünmeye başladığını belirten Seven, "Sağlık personeli değilim, bir arama kurtarma tecrübem de yoktu. O yüzden gelip burada bir sorun yaratmak da istemedim. O yüzden en faydalı olacağım alanın tercümanlık olduğunu anlayınca araştırma yaptım. Küba'dan bir sağlık ekibinin deprem bölgesine gideceğini öğrendim." dedi.

Dayanışmaya katkı verdiği için çok mutlu olduğunu dile getiren Seven, şöyle devam etti:

"Hem kendi halkıma yardımcı olabilmek hem de Küba gibi onurlu bir halkın burada gösterdiği dayanışmaya katkı yapabilmek çok büyük bir onur. Keşke böyle bir şey yaşanmasaydı da bu onuru yaşamasaydık ama elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Burada benim açımdan iki taraflı bir etkileşim oldu. Halkımızın Kübalı doktorlara gösterdiği teveccüh, ilgi, alaka ve misafirperverlik çok etkileyiciydi. Özellikle gittiğimiz köylerde çok zor durumda olan, belki günde eline bir tane ekmek geçen insanların ekmeğini bizimle paylaşmak istemesi, ısrar etmesi insanı çok duygulandıran bir şey. Kübalı hekimler buradaki hekimlerimizin profesyonellikleri ve insani duygularından, Türk hekimler ve sağlık personeli de Kübalıların iş ahlakından ve insani yaklaşımlarından çok etkilendiler."

Seven, çok üzücü ve etkileyici bir durumla karşı karşıya olduklarını ifade ederek, "Yaraların bir an önce sarılması için dünyanın her yerinden bu kadar insanın, dil, din, ırk fark etmeksizin el birliğiyle çalışmaya özen göstermesi insanlık açısından umut verici." diye konuştu.

"Sonsuza kadar hatırlayacağımız bir kardeşlik gelişti aramızda"

Kübalı sağlık ekibinde yer alan acil ve yoğun bakım uzmanı Jorge Rodriguez Salas da gönüllü olarak tercümanlık yapan Seven'e sağlık ekibi adına teşekkür etti.

Seven'in hasta ve Türk doktorlarla aralarındaki tercümanlığın yanı sıra Türk makamlarıyla organizasyonun sağlanmasına da katkı yaptığına işaret eden Salas, "Kendisine, Küba Sağlık Tugayları adına teşekkürlerimizi sunuyorum. Sonsuza kadar hatırlayacağımız bir kardeşlik gelişti aramızda. Burada gördüğümüz birçok şey bizim kalbimize dokundu." ifadelerini kullandı.