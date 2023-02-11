Küba Türkiye'ye 32 kişilik sağlık ekibi gönderdi

Küba, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye'ye 32 kişilik sağlık ekibi yolladı.

Türkiye'nin Havana Büyükelçisi Vehbi Esgel Etensel'in havaalanından uğurladığı Kübalı yardım ekibinin yarın İstanbul'da olması bekleniyor.

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İnsani ve fedakar çalışmalarıyla Küba, dayanışmasını o ulusa (Türkiye'ye) götürecek. Profesyonel 32 kişi kurtarma görevlerine destek vermek ve insanlara yardım etmek üzere Türkiye'ye gidiyor." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Havana Büyükelçiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamada da destek için Kübalı makamlara teşekkür edilerek, "Depremlerin açtığı yaraları sarmak için verdiği destekten dolayı Küba'ya minnettarız." ifadesine yer verildi.