Küba Lideri Canel, Uluslararası Topluma Harekete Geçme Çağrısında Bulundu

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel, İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışmaya ilişkin, "Uluslararası toplumu acilen harekete geçmeye çağırıyorum." ifadesini kullandı.

Küba lideri, X sosyal medya platformundaki açıklamasında, İsrail'in İran'a yönelik devam eden saldırıları nedeniyle uluslararası topluma seslendi.

Dünya barışının tehlikede olduğunu vurgulayan Canel, şunları kaydetti:

"İsrail ve ABD, Siyonistlerin İran'a yönelik saldırısıyla insanlığı öngörülemeyen sonuçlara sürüklemektedir. Uluslararası toplumu acilen harekete geçmeye çağırıyorum. Birlikte hareket ederek uluslararası çatışmayı veya nükleer tehdidi zamanında önleyelim."

Küba Devlet Başkanı Canel, 15 Haziran'daki açıklamasında da İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını "en şiddetli" şekilde kınamıştı.