Küba Dışişleri Bakanı'ndan ABD'nin Seyahat Yasaklarına Tepki

HAVANA, 6 Haziran (Xinhua) -- Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, ABD'nin 19 ülke vatandaşlarının ülkeye girişini yasaklayan ya da sınırlayan yeni seyahat kararının "ırkçı saiklerle" alındığını söyledi.

Rodriguez, perşembe günü sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Bazı ülke vatandaşlarının ABD'ye girişine getirilen yeni yasak, Küba karşıtı politikacıların desteklediği ırkçı saiklerle uygulanmaya konmuştur" dedi.

ABD'nin aldığı önlem kapsamında, "yabancı terörist" olarak tabir ettikleri kişilerin ülkeye girişinin engellenmesi amacıyla 12 ülke vatandaşlarının ABD'ye girişi yasaklanırken, Küba dahil yedi ülkenin vatandaşlarının ülkeye girişi de kısıtlanıyor.

Rodriguez, kararın "Kübalı aileler arasındaki irtibata" ve "iki ülke arasındaki kişisel, profesyonel, akademik ve kültürel etkileşime zarar verdiğini" ifade etti.

Küba Dışişleri Bakan Yardımcısı Carlos Fernandez de Cossio da sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "ABD, bir kez daha Kübalılara saldırıyor, hem Küba'da yaşayanları hem de orada ikamet edenleri hedef alıyor" ifadelerini kullandı.