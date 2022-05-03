Küba Dışişleri Bakanı, ABD Ablukasına Karşı Uluslararası Dayanışma İçin Teşekkürlerini İletti

Bruno Rodriguez ayrıca, Küba'ya karşı ABD liderliğindeki ticaret ambargosunun "aşırı seviyelere" çıkarılmasını da kınadı ve bu ambargonun yıllar içinde 150 milyar ABD dolarından daha fazla zarara mal olduğunu belirtti.

HAVANA, 2 Mayıs (Xinhua) -- Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Pazartesi günü ABD ablukasına karşı mücadelede ülkesine verilen destek için dünyaya teşekkür etti. Rodriguez bu açıklamayı, Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel ve yaklaşık 60 ülke ve bölgeden yaklaşık 1000 eylemcinin katılımıyla Havana'da düzenlenen Küba ile Uluslararası Dayanışma Toplantısı'nda yaptı. Rodriguez, sendika, siyasi grup veya sivil örgüt gibi 219 kurumdan katılımcı delegelere dayanışmalarından dolayı teşekkür etti.

Bakan, "Mücadelenizle Küba halkının muazzam güçlüklere karşı yürüttüğü yaratıcı, ısrarlı ve muzaffer direnişe cesaret veriyorsunuz" dedi. Rodriguez ayrıca, Küba'ya karşı ABD liderliğindeki ticaret ambargosunun "aşırı seviyelere" çıkarılmasını da kınadı ve Küba hükümetinin tahminlerine göre bu ambargonun yıllar içinde 150 milyar ABD dolarından daha fazlaya mal olduğunu belirtti. Küba ile Uluslararası Dayanışma Toplantısı Kovid-19 nedeniyle iki yıllık bir aranın ardından Cumartesi günü başladı ve Pazartesi günü sona erdi. Küba Merkezi İşçi Sendikası ve Küba Halklarla Dostluk Enstitüsü tarafından düzenlenen forum ilk olarak 1994 yılında düzenlenmişti.

Xinhua / Güncel