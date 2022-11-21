Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel Bermudez Çin'i Ziyaret Edecek
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BEİJİNG, 21 Kasım (Xinhua) -- Küba Komünist Partisi Merkez Komitesi Birinci Sekreteri ve Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel Bermudez, Çin Komünist Partisi Genel Sekreteri ve Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in daveti üzerine 24-26 Kasım tarihlerinde Çin'e resmi ziyarette bulunacak.
BEİJİNG, 21 Kasım (Xinhua) -- Küba Komünist Partisi Merkez Komitesi Birinci Sekreteri ve Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel Bermudez, Çin Komünist Partisi Genel Sekreteri ve Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in daveti üzerine 24-26 Kasım tarihlerinde Çin'e resmi ziyarette bulunacak.
Açıklama, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying tarafından Pazartesi günü yapıldı.
Kaynak: Xinhua / Güncel