Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel Bermudez Çin'i Ziyaret Edecek Güncel Haberler BEİJİNG, 21 Kasım (Xinhua) -- Küba Komünist Partisi Merkez Komitesi Birinci Sekreteri ve Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel Bermudez, Çin Komünist Partisi Genel Sekreteri ve Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in daveti üzerine 24-26 Kasım tarihlerinde Çin'e resmi ziyarette bulunacak. BEİJİNG, 21 Kasım (Xinhua) -- Küba Komünist Partisi Merkez Komitesi Birinci Sekreteri ve Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel Bermudez, Çin Komünist Partisi Genel Sekreteri ve Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in daveti üzerine 24-26 Kasım tarihlerinde Çin'e resmi ziyarette bulunacak. Açıklama, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying tarafından Pazartesi günü yapıldı. Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Miguel Küba Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel Bermudez Çin'i Ziyaret Edecek - Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.