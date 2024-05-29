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Küba Devlet Başkanı İsrail'in Filistinlilere Yaptığı Saldırıyı Kınadı

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Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, İsrail ordusunun Refah kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kampına gerçekleştirdiği saldırıyı sert bir şekilde kınadı. İsrail'in Refah'taki kampta insanları canlı şekilde yaktığını söyleyen Canel, Filistin'e yönelik devam eden katliamın durdurulması için dünyaya seslendi.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, İsrail ordusunun Refah kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kampına gerçekleştirdiği saldırıyı "sert" şekilde kınadı.

Canel, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, İsrail'in Refah'taki kampta "insanları canlı şekilde yaktığını" söyledi.

Filistin'e yönelik devam eden "katliamın" durdurulması için dünyaya seslenen Canel, "Refah'ta yerle bir edilen kamplar insanlığa karşı yapılmış büyük bir vahşettir. Soykırımın durması için daha kaç kişinin ölmesi gerekecek? Küba, İsrail'i kınıyor ve Filistin ile dayanışmanın güçlendirilmesi çağrısında bulunuyor." ifadesini kullandı.

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez de İsrail'in Refah'taki Filistinlilerin kampına yapmış olduğu saldırıyı kınayarak, "Uluslararası insani hukuk düzenini ihlal eden bu saldırıyı kınıyoruz. Yüzlerce mülteciye yönelik yapılan bu acımasız katliam, İsrail'in Filistin halkına yaptıklarının en bariz kanıtlarından birisidir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

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